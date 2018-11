Non tira il freno a mano e l’auto si avvia in discesa: paura in via Leopardi

Attimi di tensione intorno a mezzogiorno di oggi, 6 novembre, in via Leopardi a Campobasso. Un’auto parcheggiata ha iniziato pericolosamente ad avviarsi lungo la discesa della strada che si trova tra il parcheggio della palestra del Cus Molise e la sede di via Pascoli della FinMolise. Il proprietario della grossa vettura, assente in quel momento probabilmente per una commissione in un ufficio vicino, quasi sicuramente non aveva tirato bene il freno a mano. E ad un certo punto la Dr si è ‘avviata’ da sola.

Prima ha bloccato la corsia, poi ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente alla lunga fila di auto che nel frattempo si era creata.

Mentre del conducente non c’era traccia, qualcuno ha preso il telefono per chiedere aiuto ed evitare un maxi tamponamento. Nel frattempo qualcun altro è riuscito a bloccare una delle gomme impedendo che la vettura continuasse il suo pericoloso percorso indietro.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili urbani allertati dalla Polizia e che hanno cominciato le ricerche per rintracciare l’automobilista imprudente.