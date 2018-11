Le previsioni meteo per questo primo weekend di dicembre vedono un generale miglioramento associato ad una ripresa delle temperature. Sabato il passaggio di una debole perturbazione sulle regioni centrali darà luogo a qualche precipitazione. Domenica asciutto.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO -situazione generale: Una perturbazione, seppur debole, raggiungerà venerdì le regioni settentrionali e l’alto Tirreno, Sardegna compresa, per poi spostarsi sabato al Centro-Sud attardandosi fino a domenica sulle regioni ioniche. Nel frattempo, pausa più stabile prima al Nord, poi sulle regioni centrali, ma domenica dall’Atlantico arriverà un nuovo fronte destinato soprattutto all’arco alpino centro-occidentale e che coinvolgerà anche l’alto Tirreno e parte del Triveneto.

Venerdì nubi in aumento sin dal mattino al Centro-Nord e primi fenomeni sulle Alpi occidentali, nevosi dai 700/1000m. Nubi in ulteriore ispessimento in giornata con piogge e rovesci in intensificazione serale in Sardegna e fenomeni deboli invece su Nordovest e Toscana, un po’ più frequenti tra pomeriggio e sera sul Ponente Ligure. Deboli fiocchi sulle Alpi dagli 800/1000m, 1300/1500m sulla dorsale. Sempre la sera qualche pioggia tra Lazio ed Umbria. Al Sud sole offuscato da strati alti in ispessimento con qualche pioggia a fine giornata sul versante ionico.

Sabato migliora al Centro-Nord con schiarite a tratti ampie, intervallate però da banchi di nebbia fino al mattino sulla Val Padana e dall’arrivo di nubi alte e stratificate da nordovest che offuscheranno il cielo divenendo compatte in serata quando i primi fiocchi ricompariranno sui confini franco-svizzeri oltre i 1700m. La vecchia perturbazione si attarderà al Sud e a inizio giornata anche al Centro, con piogge e rovesci sulle tirreniche, ioniche e qualche fenomeno fin sulle Marche. In giornata migliora al Centro e piogge che si concentreranno su centro-est Sicilia, Calabria e Puglia.

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 72h

PREVISIONI meteo

Venerdì: Giornata grigia. Mattinata dal cielo coperto per nubi alte. La copertura nuvolosa si farà più consistente nel corso delle ore su tutto il territorio regionale. Serata dal cielo coperto per nubi medio-alte. Non sono previste precipitazioni. Temperature in leggera crescita. Al mattino i valori saranno prossimi agli 0 gradi nelle aree interne e sottozero a quote di montagna. Valori massimi non oltre gli 8 gradi a quote di alta collina. Sulla costa fino a 12-13 gradi. Venti deboli. Moto ondoso in attenuazione.

Sabato: Tempo con cielo coperto al mattino. Deboli piogge sparse soprattutto in provincia di Isernia e sul Matese. Miglioramento dal pomeriggio-sera ma con nuvolosità sempre presente. Temperature stazionarie e nella media del periodo. Venti deboli.

Domenica: Mattinata con un po’ di nubi. Ulteriore miglioramento nel corso della giornata. Al pomeriggio ampi spazi soleggiati. Temperature in lieve ripresa. Venti deboli da est.