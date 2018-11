L’orchestra suona mentre il Titanic affonda: dibattito fiume per allungare la poltrona a Micone

Ci sono le emergenze del lavoro e del trasporto pubblico, la Gam e il pullman dell’Atm che ha preso fuoco con gli studenti a bordo. Insomma, al Consiglio regionale non mancherebbero gli argomenti da affrontare, con tutti i problemi del Molise da risolvere. E invece a sorpresa, dopo aver chiuso il ‘capitolo’ Gam, la maggioranza di centrodestra decide che è arrivato il momento di parlare della modifica dello Statuto regionale. In pratica, la norma che proroga l’incarico dell’Ufficio di Presidente del Consiglio regionale: non più due anni e mezzo (come avviene ora), ma cinque anni.

L’assise di palazzo D’Aimmo ne discute per ore. La riunione fiume si conclude poco prima delle 22.

Tuttavia, la legge ‘salva Micone’ spacca la maggioranza, già in fibrillazione nei giorni scorsi sulla spartizione degli incarichi. Sono contrari Aida Romagnuolo (Lega), Quintino Pallante (Fratelli d’Italia) e Michele Iorio (Iorio per il Molise – Noi con l’Italia). I primi due ribadiscono con forza che “sono argomenti che non interessano ai cittadini, i cittadini si aspettano ben altro, questa è una questione politica”.

“C’è una crisi interna alla maggioranza”, rincara la dose Micaela Fanelli. “La mia maggioranza non è in crisi”, ribatte Toma. “Ma con la proroga di cinque anni si riesce a dare stabilità ad un organo che è garante rispetto al funzionamento del Consiglio regionale” perchè “all’avvicinamento della scadenza dei due anni e mezzo si svegliano tutti gli appetiti”.

Le opposizioni chiedono con insistenza di rinviare il testo in commissione. Iorio propone di presentare un testo più organico. Ma nulla da fare: la maggioranza va avanti come un treno, come se la proroga del vertice dell’assemblea fosse un’urgenza per il Molise. E alla fine la modifica dello Statuto che entrerà in vigore dalla prossima legislatura (come prevede un emendamento licenziato dalla maggioranza durante l’operazione di mediazione in Aula) viene approvata, intorno alle 21.30 con tredici sì e otto no. Certo, non è detta l’ultima parola perché il testo dovrà tornare in Consiglio per la seconda lettura ma la sensazione è la stessa della scena del film ‘Titanic’: mentre la nave affonda, l’orchestra suona. Chissà se ai consiglieri regionali verrà pure pagato lo straordinario per questa seduta ‘extra’: oltre alla beffa, sarebbe un danno per i molisani.

All’una di notte, infine, arriva la nota del Consiglio: “La legge approvata prevede che il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza eletti nella prima seduta dell’Assemblea restano in carica per la durata della legislatura. Viene quindi introdotta, con l’art. 1, la “facoltà per la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, trascorsa la metà della legislatura, di proporre ed approvare una mozione di alternanza che consenta di procedere ad una nuova elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza”.

Le modifiche allo Statuto, come prevede l’art. 2 dell’atto normativo approvato, sono applicate a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore dalla legge votata questa sera”. Un escamotage per salvare capra e cavoli che non cambia il senso: il Consiglio regionale del Molise, in un momento di crisi profonda e con urgenze numerose da affrontare, trascorre un intero pomeriggio e una serata a discutere su come allungare le poltrone.

Micaela Fanelli (Pd) su facebook mette in evidenza la contraddizione e la falla politica: “Toma non ha più i numeri. Fa retromarcia a U sulla legge per blindare l’Ufficio di Presidenza. Il Pd in commissione aveva sollevato il tema etico, logico, giuridico, finanziario e politico sulla modifica statutaria che voleva portare a 5 anni la nomina del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza. Ci siamo opposti e abbiamo avuto ragione. La maggioranza si è spaccata ed è tornata indietro”.