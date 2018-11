L’Airino torna a casa, domenica debutto nel ‘nuovo’ PalaSabetta contro L’Aquila

Finalmente l’Airino può tornare a giocare in casa. Alla settima di campionato della serie C Silver Abruzzo/Molise, il quintetto allenato da Massimo Di Lembo tornerà a calcare il parquet del PalaSabetta di Termoli, appena rinnovato dopo i lavori di messa in sicurezza iniziati alla fine dell’estate e terminati da pochi giorni.

Cinque vittorie in sei partite per ora, questo il bottino finora portato a casa da Colasurdo e compagni, incappati in una sola sconfitta nella trasferta a Torre de’ Passeri nel quinto turno, ma capaci di riscattarsi domenica scorsa a Roseto contro i padroni di casa. E dopo due match disputati sul campo neutro di Vasto, adesso l’Italiangas Airino potrà nuovamente contare sul pubblico di Termoli per la gara di domani pomeriggio 18 novembre alle 18 contro il Nuovo basket Aquilano.

“Gli aquilani, con 3 vittorie e 3 sconfitte e 6 punti conquistati, occupano la sesta posizione in classifica proprio dietro all’Italiangas Airino (10), TASP (10), Torre De Passeri (8), Mosciano (8) e la capolista solitaria Vasto (12) – si legge in una nota Facebook del club – A disposizione di coach Stama e dell’assistente Tedeschini, per provare ad espugnare il PalaSabetta, ci saranno Budrys, Pocius e Antonini insieme a D’Ippolito, Nardecchia, Santucci, Di Biase, Santucci e Ciuffini”.

Quindi l’appuntamento ai tifosi per far sentire tutto il loro sostegno nel palazzetto di via Ischia. “Vi aspettiamo al PalaSabetta per tornare a giocare insieme, noi in campo e voi sugli spalti. È passato più tempo del dovuto ed ora bisogna recuperare. Vogliamo tornare a dove ci siamo lasciati lo scorso anno e quello ancora prima: i vostri cori, le vostre mani, la vostra voce, le vostre lacrime insieme a noi ogni partita casalinga (e non) per 40 minuti”.