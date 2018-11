L’idea è partita dal professor Michele Carafa, docente del Liceo Artistico “B. Jacovitti” di Termoli, tra i primi a sperimentare e soprattutto scoprire le molteplici e variegate opportunità che offre la stampante 3D da poco arrivata nell’istituto di via Corsica.

E ora ha pensato di estendere la possibilità di utilizzare il nuovo strumento didattico anche ai docenti di arte e immagine delle scuole medie, con un corso gratuito creato appositamente per loro di cui sarà l’insegnante principale.

“Le nuove tecnologie non sostituiscono quelle vecchie – ha spiegato il docente postando l’annuncio dell’inizio del corso anche sulla sua pagina facebook – Chi, come me, ama usare l’argilla, il marmo, la polvere e le mani sporche non troverà nulla di appetibile nella modellazione digitale. Ma, nonostante questo, da quando, per esigenze prettamente didattiche, ho cominciato ad usare qualche programma di modellazione 3D, ne ho trovato svariate volte applicazione a supporto della modellazione tradizionale, in particolare per gli inserimenti fotografici delle opere scultoree in rendering o progetti. La stampante 3d poi riporta in molecole tangibili i bit del digitale, un tornare materia dopo esser stato pura astrazione matematica.

Molti studenti si appassionano – aggiunge – sempre di più quelli che proseguono gli studi in una delle tante facoltà che ne affinano le capacità, pronti a trovare facile sbocco negli innumerevoli mondi del lavoro digitale, come l’animazione 3d, la modellazione e prototipazione, la grafica 3D, nella grafica per app e web. La semplicità che alcuni software gratuiti hanno raggiunto consente a tutti, ma proprio a tutti, di creare una forma, davanti ad un pc, con o senza tavoletta grafica (a scuola le abbiamo) con o senza la possibilità, sempre più diffusa anche nelle scuole medie di stampare in 3D. Spero che i colleghi ne colgano le intenzioni didattiche per una miglior conoscenza del mondo creativo che è in rapidissimo divenire”, conclude.

Le lezioni prenderanno il via il 20 novembre e poi si ripeteranno il 27 novembre e il 4 dicembre, sempre dalle 15 alle 17.30. Chi è interessato potrà contattare la scuola allo 0875/701730 o inviare una mail a cbis023004@istruzione.it.