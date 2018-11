Il dolcissimo gattino Bivio cerca casa

Questo bellissimo e dolcissimo gattino si chiama Bivio. Maschietto, 3 mesi. Cerca un padrone che si prenda cura di lui.

Si affida vaccinato, sverminato, spulciato, testato fiv felv con obbligo di castrazione solo in casa in sicurezza previo questionario e controllo pre affido.

Si trova in Molise ma per buona adozione arriva in tutto centro e nord Italia tramite staffetta autorizzata

Per info Ilenia (APAC Associazione Protezione Animali Campobasso) 3287975455 (solo messaggi WhatsApp)