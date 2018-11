Il Città di Termoli segna 5 gol e supera l’Acli&Campodipietra

Il Città di Termoli ha vinto 5-2 questo pomeriggio 24 novembre all’Antistadio di Campobasso contro l’Acli Cb&Campodipietra in uno dei quattro anticipi del 12esimo turno del campionato regionale di Eccellenza molisana.

Netta l’affermazione dell’undici allenato da Paolo Di Lena, capace di andare in gol con Camponesco, due volte Baba, Mallardo e Cotello. Per i padroni di casa doppietta di Del Zingaro. Con questo risultato i giallorossi risalgono in classifica a quota 21 punti e sono momentaneamente in zona playoff.

Negli altri anticipi disputati oggi Alliphae-Pietramontecorvino 0-1, Matese-Frentania 3-2 e Venafro-Bojano 1-1. Domani le altre quattro partite compresa Vastogirardi-Real Guglionesi.