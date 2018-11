Sarà stato merito della calda giornata di sole oppure della concomitanza con la più amata corsa cittadina il successo dell’edizione novembrina del Mercato Contadino e Artigiano? Probabilmente entrambe, insieme ad un sempre più elevato numero di persone che ricordano l’appuntamento fisso con Slow Food al mercato coperto di Campobasso, una volta al mese.

Per molte persone il mercato coperto, da luogo freddo e inospitale, torna ad essere nuovamente la piazza accogliente ed interessante, ricca di prodotti e produttori, come nel ricordo dei più fortunati cittadini che, da bambini, correvano tra i banchi mentre le nonne facevano la spesa.

Mentre le condotte Slow Food Molisane pensano già ai progetti per il 2019, i produttori, i volontari e le associazioni partner stanno completando il programma per il fine settimana dell’8 e 9 dicembre. Il prossimo mese infatti, i visitatori avranno la possibilità di creare il loro cesto natalizio da regalare per le festività, abbinando prodotti enogastronomici a libri a tema “food” della collana Slow Food Editore, grazie alla collaborazione con la libreria Giunti Editore di Campobasso.

I bambini avranno, come sempre, delle attività dedicate: i più grandi potranno costruire addobbi natalizi da portare a casa e aiuteranno ad addobbare l’albero di Natale del Mercato, mentre i più piccoli inizieranno il “sogno di Natale” con una favola musicale animata.

Per tutti sarà di nuovo il momento di riflettere su temi più impegnativi quali il territorio, il cambiamento climatico e le buone abitudini perché, nella giornata che Slow Food, in tutto il mondo, dedica a Terra Madre, al Mercato si terrà l’incontro dal titolo “Una giornata col Geologo”.

Gli organizzatori fanno sapere che a breve sarà reso noto l’elenco di tutti i produttori e gli artigiani che si potranno trovare nelle due giornate dell’8 e 9 dicembre insieme al ricchissimo calendario di eventi che andranno a completare il programma delle ultime date del 2018. Per ora comunicano che “domenica 9 dicembre saranno annunciate grandi quanto importanti novità per Slow Food e per la nostra regione”.

