Passerà anche per il Molise l’edizione 2019 del Giro d’Italia che è stato presentato ieri a Milano e che partirà da Bologna l’11 maggio 2019 per concludersi il 2 giugno a Verona, con traguardo all’Arena.

Sarà la sesta tappa dell’edizione numero 102 della Corsa Rosa ad attraversare gran parte del Molise, anche se non ci saranno né arrivi né partenze nella nostra regione. La sesta tappa infatti scatterà da Cassino, in provincia di Frosinone, quindi molto vicino alla provincia di Isernia e terminerà a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, non lontano dalla costa molisana.

L’ingresso in Molise avverrà dopo una ventina di chilometri di percorrenza di una tappa che ne conta ben 233 ed è considerata favorevoli ai velocisti. I corridori attraverseranno Venafro, quindi passeranno nelle vicinanze di Isernia e Castelpetroso, poi Bojano e percorreranno un lungo tratto lungo la provincia di Campobasso fiancheggiando i paesi limitrofi al capoluogo per poi prendere la direzione della Puglia per gli ultimi 100 chilometri circa.

La tappa con percorso in Molise è quindi prevista per il prossimo 16 maggio, un giovedì. Anche nella passata edizione, quella del 2018, la Corsa Rosa ha soltanto attraversato il Molise, nella tappa da Pesco Sannita a Campo Imperatore, quindi senza partenze o arrivi dal Molise. Nel 2017 invece c’era stata la partenza da Montenero di Bisaccia.

In compenso quest’anno ci saranno due partenze al confine con la nostra regione. Oltre alla sesta, quella che scatterà da Cassino, ci sarà la settima, con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila, venerdì 17 maggio.