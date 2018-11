Giornata europea Giustizia civile, un incontro al tribunale tra operatori, utenti e studenti

La “Giornata europea della giustizia civile” verrà celebrata anche al Tribunale di Larino. Alle ore 10,30, nell’Aula Magna del Tribunale, si terrà infatti un incontro cui prenderanno parte il Presidente del Tribunale stesso, Michele Russo, il Responsabile dell’Ufficio Processo Civile, Daniele Colucci, il Direttore del Settore Civile, Vincenzo Musacchio e, infine, il Presidente dell’Ordine degli avvocati – consiglio di Larino, Marco D’Errico.

La “Giornata europea della giustizia civile” è un’iniziativa che, come ogni anno, si celebra tra ottobre e novembre nei vari tribunali d’Italia. È stata istituita dalla Commissione europea e dal Consiglio d’Europa a partire dal 2003, sul modello delle altre grandi giornate europee, con l’obiettivo di far sì che la giustizia civile sia effettivamente alla portata dei cittadini europei per agevolarne l’accesso.

Nel corso della Giornata al tribunale di Larino si svolgerà un incontro tra gli operatori della giustizia, gli utenti e, inoltre, saranno resi noti i dati elaborati nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro dai ragazzi del liceo D’Ovidio di Larino. Tutte queste azioni hanno in comune l’obiettivo dell’avvicinamento dei cittadini alla giustizia civile.