La banda del buco ruba 30mila euro di sigarette al tabacchino di via Puglia fotogallery

Hanno aperto un varco nel muro e trafugato stecche di sigarette e gratta&vinci per decine di migliaia di euro. Il colpo attorno alle due in via Puglia a Campobasso. Indaga la Polizia.

Un buco sul muro, nella parte retrostante dell'attività commerciale, per mettere a segno il furto: nella notte, attorno alle due (secondo quanto hanno raccontato i testimoni che hanno udito rumori sospetti) i ladri hanno ripulito la tabaccheria che si trova lungo via Puglia. E con il passare delle ore arriva anche il primo bilancio: almeno 30mila euro di sigarette trafugate. Dunque sono riusciti a portare via un bottino ingente: stecche di sigarette ma anche biglietti gratta e vinci.





Sul posto dopo l’allerta del proprietario che stamane – 27 novembre – ha scoperto il fatto, lampante inoltre per il buco nel muro aperto e dal quale sono entrati i malviventi, quindi sono arrivati gli agenti della Volante e della scientifica che stanno portando avanti le indagini. Gli investigatori hanno eseguito tutti i rilievi e stanno cercando indizi anche dalle telecamere della zona. I ladri inoltre hanno avuto la furbizia di rompere il sistema di allarme e procedere poi a realizzare un buco nel muro per agire indisturbati nonostante quella zona sia densamente abitata e sia uno snodo fondamentale tra Campobasso e la Fondovalle del Tappino, arteria che collega il Molise centrale alla Puglia. Potrebbe essere quest’ultima la regione dalla quale sono arrivati i malviventi. Dalle prime ricostruzioni, infatti, si tratterebbe di una banda specializzata in questo genere di colpi che potrebbe piazzare le sigarette nel florido ‘mercato nero’.

