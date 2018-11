Ecomondo, piace la pista ciclopedonale in calcestruzzo fotoluminescente che ha un “piede” in Molise

La pista ciclopedonale in calcestruzzo fotoluminescente di Colabeton, azienda umbra specializzata nell’innovazione tecnologica del calcestruzzo che possiede uno stabilimento produttivo in Molise, la Colacem di Sesto Campano, ha attirato l’attenzione di giornali, tv e visitatori. Ma soprattutto è stata riconosciuta come uno dei prodotti più innovativi dello scenario futuristico di Ecomondo, uno degli appuntamenti più importanti in Italia in tema di Green Economy. Lo stand è stato infatti visitato e apprezzato da Davide Crippa, Sottosegretario presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Simona Bonafè, deputata europea esperta di economia circolare, Edoardo Zanchini, Vice Presidente di Legambiente e molti altri tra amministratori pubblici, architetti, ingegneri, esperti di Smart City, operatori del settore delle costruzioni e studenti.

“Il brightStone – spiegano dall’azienda – è un calcestruzzo strutturale per pavimentazioni con effetto architettonico e fotoluminescente, in grado cioè di assorbire energia solare e riemetterla come fonte luminosa di notte. È disponibile in varie colorazioni e anche nella versione brightDrain, cioè con caratteristiche drenanti, quindi ideali per la mobilità lenta, sia per la maggior sicurezza che per la perfetta integrazione con il territorio. La fotoluminescenza è una fonte di energia pulita, rinnovabile e innocua per gli esseri umani e per l’ambiente circostante. I calcestruzzi fotoluminescenti brightStone e brightDrain Colabeton sono stati premiati come i prodotti più innovativi in numerosi workshop di rilevanza nazionale, in quanto concreto esempio di quelle che saranno le soluzioni costruttive del futuro”.