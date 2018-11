Debutta l’Unione pizzaioli molisani: nasce l’Accademia dell’arte bianca

Debutto ufficiale a Campobasso per l’Unione pizzaioli molisani (Upm) fondata da Antonio Di Lieto e Armando Scalella. Il 12 novembre la prima riunione con gli operatori non solo molisani, ma arrivati anche da Abruzzo e Puglia per pianificare i primi progetti, mettere a punto idee e iniziative per avviare questa ‘fucina’ dei talenti locali.

“Innanzitutto una delle novità dell’associazione, che sarà a valenza regionale, avrà un’accademia dell’arte bianca. Inoltre, avremo il sostegno della Regione Molise e di importanti sponsor, aziende molisane che operano nel settore”, spiegano Di Lieto e Scalella, che già insegnano nelle case circondariali e negli istituti alberghieri della provincia.

“Fondando questa associazione, abbiamo aperto un varco creando una sorta di ‘stazione’ al 100% molisana, aperta ai pizzaioli molisani e italiani che vogliono formarsi apprendendo dai professionisti della nostra regione“, aggiungono.

Una scommessa per il nostro territorio, un’opportunità dunque per gli operatori di un settore che non sembra mai in crisi: la pizza, del resto, è uno dei simboli del made in Italy, un prodotto apprezzato in tutto il mondo. E magari con la maestria dei talenti molisani potrebbe avere una marcia in più.