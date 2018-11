Era ‘sparito’ dalla scena politica molisana dopo lo scorso 22 aprile, quando il centrosinistra ha rimediato una sonora sconfitta alle Regionali. Sono stati eletti soltanto due consiglieri (Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla del Pd) nel nuovo consiglio regionale trainato dal centrodestra. E i cosiddetti ‘trombati’, gli esponenti che nella scorsa legislatura facevano parte della coalizione guidata da Paolo di Laura Frattura, sono tornati ai ‘vecchi’ posti di lavoro. Ad esempio Cristiano Di Pietro, il figlio del noto fondatore dell’Italia dei valori ed ex ministro delle Infrastrutture nel governo Prodi, ha rimesso la divisa ed è tornato a fare il poliziotto come conferma pure la foto in bianco e nero pubblicata sul suo profilo Facebook.

Il politico di Montenero di Bisaccia, ex consigliere regionale delegato alla caccia, è in forza alla questura di Chieti e ieri era impegnato con gli altri agenti nel servizio d’ordine durante la partita Vastese -Campobasso valida per il turno infrasettimanale del girone F del campionato di serie D.

I giornalisti partiti dal Molise per seguire la partita lo hanno riconosciuto e salutato. “È molto dimagrito, è sempre cordiale”, la prima impressione su Cristiano Di Pietro. Chissà se un giorno lascerà di nuovo la divisa per tornare a fare politica.