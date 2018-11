Corpo senza vita ritrovato nelle campagne, si tratta di un pastore 69enne scomparso ieri

È di Mario Romano, 69 anni, il corpo senza vita ritrovato questa mattina, giovedì 29 novembre, nelle campagne del venafrano. Le ricerche dell’uomo erano iniziate ieri mattina, mercoledì, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme.

Mario era uscito di casa, come d’abitudine, subito dopo l’alba per portare al pascolo il suo gregge. Un’azione normale per lui, che svolgeva quel compito quotidianamente. Ieri, però, qualcosa è andato storto, perché l’uomo non ha fatto ritorno a casa.

I familiari, preoccupati dal fatto che non fosse rientrato, hanno allertato le Forze dell’Ordine che si sono immediatamente messe sulle tracce del pastore. Le ricerche sono durate più di 24 ore fino all’amara scoperta, questa mattina: il corpo ormai senza vita di Mario è stato ritrovato in località Le Noci.

Riverso a terra in un dirupo ed ormai deceduto. Si è presentata così la scena agli occhi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che attestarne la morte. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il pastore sia scivolato ed abbia sbattuto violentemente la testa contro i massi. Un colpo fatale, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Venafro e la Croce Azzurra.