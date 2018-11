Contro il femminicidio, proposta per sensibilizzare il Consiglio regionale

Giornata internazionale contro la “Violenza sulle donne e il Femminicidio” che si celebra il 25 novembre: i consiglieri di maggioranza Paola Matteo e Nico Romagnuolo hanno presentato un ordine del giorno per far posizionare una poltrona rossa, una rosa bianca e un paio di scarpe rosse simbolo del “Posto occupato”, in uno spazio dedicato, presso Palazzo “D’Aimmo”, e di prevedere, nell’ambito della settimana del 25 novembre prossimo, anche un momento di riflessione. “Nella fattispecie – dicono – le scarpe rosse abbandonate sono un’icona forte che lascia trasparire la forza della violenza quando colpisce. La rosa bianca, icona del candore del mondo femminile, è il simbolo della campagna promossa dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La poltrona rossa , ovvero un posto vuoto, come quello lasciato nella società da ogni donna uccisa da un uomo, vuole essere un monito contro la violenza sulle donne in favore di una cultura di parità. Un gesto importante e simbolico perché è il segno tangibile dell’impegno che l’Assemblea molisana vuole e vorrà mettere contro la violenza sulle donne. Un modo per evidenziare che la Regione Molise è e dovrà essere sempre più a misura di tutti e di tutte. Un momento rappresentativo per dire un forte “NO” ad un fenomeno gravissimo e ancora troppo diffuso”.

La Giornata contro il Femminicidio e la Violenza contro le donne è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare tutte le donne vittime di violenza. Secondo l’Istat in Italia il 31,5 % delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito molestie o violenze fisiche, psichiche o sessuali nel corso della vita e il 90% delle violenze si consuma in ambiente domestico o familiare. La giornata contro il Femminicidio e la Violenza contro le Donne rientra in un percorso che sta portando avanti il Consiglio Regionale con la proposta di modifiche e integrazioni di Paola Matteo alla legge 15/2013 “Misure in Materia di Prevenzione e Contrasto alla Violenza di genere” licenziata dalla IV Commissione e a breve oggetto di discussione in consiglio regionale, oltre la “Legge Quadro contro ogni forma di discriminazione per l’affermazione dell’uguaglianza” sempre proposta dal capogruppo di Orgoglio Molise al vaglio della IV Commissione .