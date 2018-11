Contributo a chi ha perso tutto dopo il sisma del Centro Italia: Sae 112 di Termoli in prima linea

Sae 112 di Termoli in prima linea nel progetto ‘Fratellanza’, nato in seguito al terremoto del Centro Italia del 2016.

Il sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia ha generato forme di solidarietà dal basso, silenziose ma determinate a portare un po’ di luce nonostante le inevitabili difficoltà. Il progetto “Fratellanza” è nato due anni fa, grazie all’iniziativa di due amici ristoratori: Enza Saraniti e Federico Mariutti, titolari rispettivamente de “La Trattoria di Oscar” a Bevagna e dell’”Osteria Turlonia” a Fiume Veneto.

La distanza geografica non ha impedito di unire le forze per una raccolta fondi finalizzata a sostenere, anche in minima parte, chi con il terremoto ha perso tutto. Come il giovanissimo imprenditore Sacha Foffo (in foto), a cui ieri è stato consegnato un contributo di 3.704 euro necessario per consolidare la struttura che ha accolto il suo bar tabacchi “I Soliti” sito a Posta, a due passi da Amatrice. “Io e Federico – afferma Enza Saraniti – siamo convinti che, in questo periodo storico, la parola che deve accomunare tutti sia la Fratellanza, lo spirito di condivisione e la non indifferenza, tutti i giorni, non solo quando purtroppo accadono queste cose!”

Per questo motivo l’organizzazione di volontariato SAE 112 di Termoli, che è stata scelta per la gestione e consegna del finanziamento, ha scelto di incidere, sulla targa consegnata, una frase che costituisce un invito: “Per riaccendere la speranza e la fiducia nel prossimo”.