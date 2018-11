Comparto ittico, Ma.Mol.Ab. chiede regole restrittive e punta sulla qualità del pescato

“Continuano a prenderci in giro, nessun cambiamento per la pesca in adriatico dei piccoli pelagici che vogliono portala all’esaurimento totale”, queste le parole di Vincenzino Crescenzi (in foto), Presidente Ma.Mol.Ab. e O.P. Abruzzo Pesca a qualche giorno di distanza dall’approvazione del testo al Parlamento Europeo.

Il documento, ratificato a Bruxelles ed “appoggiato dai parlamentari italiani presenti alla votazione – come scritto nella nota – Ha avuto la meglio sulle proposte alternative invocata da più anni dalla maggioranza delle imprese dell’Adriatico che praticano la pesca dei piccoli pelagici”. Tant’è che, secondo Crescenzi, il testo andrebbe a tutto vantaggio “della Croazia e di una piccola minoranza della flotta italiana dell’alto Adriatico, dando ascolto a chi punta ad una pesca di quantità e non di qualità, senza limiti di cattura né tantomeno di taglie minime di sbarco”.

Nello specifico è prevista un’ipotetica riduzione dello sforzo di pesca del 4% rispetto ai dati del 2014, scelta non condivisa da Ma.Mol.Ab. e O.P. Abruzzo Pesca che chiede le motivazioni circa la scelta di quest’anno e della percentuale individuati: “Una presa in giro – così la definiscono – Dato che si è di fatto ottenuta una proroga all’applicazione di vere misure di salvaguardia nascondendosi dietro la motivazione dell’assenza di dati certi ed attendibili da parte della ricerca, un vero coraggio in considerazione dei tanti, tantissimi, soldi spesi in passato per le ricerche. Altra presa in giro il voler attribuire ripercussioni socio-economiche per l’impresa all’eventuale applicazione delle quote al pescato sbarcato, quando invece all’armatore stesso conviene vendere più 1.000 casse a 10 euro ciascuna anziché 2.000 casse a 5 euro”.

Nel corso degli ultimi anni Ma.Mol.Ab. ha presentato a varie istituzioni, locali e nazionali, la necessità di attuare delle azioni maggiormente restrittive sull’attività di pesca a reale tutela dell’ambiente e della risorsa, differenziando il nord dal basso Adriatico per favorire la regionalizzazione delle politiche decisionali e di gestione così come previsto dalla UE, immaginando due tavoli tecnici, uno per l’alto Adriatico da Chioggia a Civitanova, l’altro per il medio da San Benedetto del Tronto a Termoli e per definire delle quote del pescato, ripartite equamente fra tutte le imprese che operano.