Un convegno per far luce sulla verità in un mondo in cui la tecnologia non ha solo aperto le porte al progresso, ma ha dato adito al diffondersi di notizie false. Sono questi i cardini su cui si fonda il convegno dal titolo ‘La verità e la menzogna: dalla riflessione filosofica al mondo delle fake news’. Organizzato dal comune di Montenero di Bisaccia, l’incontro si svolgerà venerdì 9 novembre alle ore 18 nella sala consiliare di Piazza della Libertà e farà comprendere i meccanismi che innescano la nascita delle fake news, oltre ad apprendere alcuni consigli per un uso più consapevole di Internet e dei Social Media.

Si tratta di un momento di riflessione e di approfondimento sul tema della menzogna, specie nel suo utilizzo più attuale che è quello delle fake news, o notizie false, nelle quali ci imbattiamo sempre più spesso su Internet e sui social.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Travaglini e del presidente nazionale di PA Social Francesco Di Costanzo, prenderanno la parola i relatori Giuseppe Lanese, giornalista e responsabile della comunicazione per l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, il prof. Venanzio Raspa, docente di Filosofia Teoretica presso l’Università di Urbino e il prof. Edoardo Lamedica, docente incaricato di Storia della Filosofia presso l’Istituto di Studi Filosofici Sacro Cuore di Campobasso.

L’evento è preceduto da una riunione, alle ore 17 nella stessa sala, che vedrà la nascita del coordinamento regionale del Molise dell’associazione PA Social.