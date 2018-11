Al Martur il seminario della Rotary Foundation

Nella giornata di domani, domenica 25 novembre, a Termoli è stato organizzato il seminario distrettuale della Rotary Foundation, nella cornice del Martur Hotel, sulla statale 16 Europa 2.

Un appuntamento che vedrà confrontarsi a Termoli esponenti e past governor di 4 regioni del distretto 2090: Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Una mattinata fitta di interventi quella di domani, nel corso della quale si parlerà di progettualità e di service, ovvero delle attività che i Rotary di tutto il distretto giornalmente mettono in campo. Attività rispetto alle quali in non pochi casi è fondamentale il sostegno economico della Rotary Foundation.

Dopo i saluti di rito del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca e della presidentessa del club di Termoli Rossella Travaglini, si succederanno gli interventi dei relatori, mentre la chiusura dei lavori è prevista per le ore 14.

Cosa vuol dire donare alla Rotary Foundation lo spiega il governatore in carica Gabrio Filonzi in uno dei suoi ultimi interventi sul punto: “Donare alla Fondazione si traduce in acqua pulita, strutture igienico-sanitarie, salute, sviluppo economico nuove opportunità. Con le donazioni si sostengono direttamente le opere di bene ed è possibile realizzare quei progetti finalizzati ad eradicare la polio, a promuovere la pace, a migliorare le comunità più deboli, a sostenere l’istruzione, a proteggere madri e bambini. Possiamo dire, con orgoglio, che il Rotary è l’unica organizzazione al mondo che riesce a destinare ben il 91 per cento di quanto riceve a progetti di servizio”.

La scelta quale sede del seminario è giustificata anche dal fatto che il prossimo anno sociale governatore del Rotary del distretto 2090 sarà Basilio Ciucci, socio del club di Termoli.