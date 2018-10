“Vieni a giocare col Campobasso”: Cissè corteggiato dal club rossoblù

La sua avventura a Vicenza, in serie C, è finita prima di cominciare. Cissè, attaccante 37enne ed ex giocatore della Lazio, si è ritrovato nel giro di poche settimane disoccupato. La notizia ha fatto il giro degli ambienti sportivi, grazie anche ad alcune interviste che il bomber ha rilasciato.

E il Campobasso calcio ha preso al volo l’occasione: via Twitter ha iniziato a corteggiare Djibril Cissé. Lo staff rossoblù infatti ha risposto ad un tweet in cui l’attaccante si è proposto sul mercato perchè – a 37 anni – ha ancora voglia di giocare a calcio. “Djibril, niente male col rossoblù, no? Vieni a giocare con noi”, l’invito lanciato dal Molise, con tanto di fotomontaggio che ritrae il francese con i colori sociali del Campobasso.

Chissà se l’attaccante accetterà. Intanto i tifosi rossoblù già sognano e la notizia sta facendo il giro del web.