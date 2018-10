Da Pescara in volo fino in India, Maldive, Dubai e in Nord Europa, a Stoccolma. Potrebbe sembrare assurdo, quasi impossibile, viste le grandi distanze in alcuni casi, eppure è diventato realtà: dal prossimo anno dall’aeroporto d’Abruzzo sarà possibile imbarcarsi per diverse mete e poter poi continuare la vacanza in crociera. Sono proprio i pacchetti “volo+crociera” la novità dell’Aeroporto di Pescara per il 2019.

A partire da gennaio prossimo grazie ad un accordo siglato tra Costa e Saga – la società di gestione dello scalo di Pescara – sarà possibile partire in aereo e raggiungere una tra le tante mete inserite nel pacchetto da cui poi si potrà raggiungere il porto e partire con una delle piccole ‘città naviganti’ della compagnia Costa.

E la nuova prospettiva in fatto di vacanze e relax fa gola anche ai tanti molisani che usano lo scalo della città adriatica abruzzese per i viaggi verso l’Europa. Ora, con questa nuova scommessa che porta lo scalo verso nuovi orizzonti, le opportunità si ampliano anche per i molisani.

Al momento, quando la notizia non è stata ancora presentata ufficialmente e per la quale si attende una conferenza che si terrà a fine mese, si tratta di quattro voli da cento posti ciascuno, che partiranno solo al riempimento dei posti disponibili. La scelta di puntare su nuove offerte per i clienti arriva dopo un volo di sperimentazione messo in atto lo scorso anno dallo scalo di Pescara verso Dubai, dove era in programma una crociera. Evidentemente, a guardare i risultati e i nuovi progetti, avrà ottenuto un ottimo riscontro tanto da portare le due società coinvolte nell’accordo a investire su un pacchetto creato appositamente e che potrà piacere a famiglie, coppie, giovani e adulti.

Si partirà l’11 gennaio verso Dubai dove ad attendere i passeggeri ci sarà la Costa Mediterranea per una crociera di otto giorni negli Emirati Arabi; poi il 18 dello stesso mese ci sarà un volo diretto a Mumbai per la crociera su Costa NeoRiviera di nove giorni con scali a New Mangalore e Cochin in India e arrivo a Malè alle Maldive. Non solo dall’altra parte del mondo, ma anche in Europa con la prospettiva di organizzare un volo diretto a Stoccolma per la crociera di otto giorni di Costa Magica nelle capitali del Mar Baltico: San Pietroburgo, Helsinki, e Tallin. Questa possibilità sarà disponibile a partire da luglio e agosto prossimi. Sempre all’interno del pacchetto sarà predisposto anche il trasferimento dall’aeroporto al porto e viceversa.

Ma le prospettive di volo non si fermano perchè, oltre alle mete su indicate, l’Aeroporto d’Abruzzo guarda anche verso l’Italia con nuovi voli a partire dalla prossima estate. Si potrà quindi volare con Volotea, società di voli a basso costo, verso Palermo e Cagliari a partire da aprile.