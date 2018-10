Allontanatasi definitivamente verso nord la bassa pressione che ha apportato deciso maltempo nei gironi scorsi, le condizioni rimangono ancora in prevalenza instabili. Le previsioni meteo sono improntata a variabilità perturbata che ci farà compagnia anche durante la giornata di Ognissanti.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE METEO, ANALISI: Il vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi giorni si sta finalmente allontanando verso nord, favorendo così in gran parte d’Italia un sensibile miglioramento del tempo. La ventilazione, in particolare, non sarà più di provenienza meridionale bensì generalmente settentrionale. Dalla giornata odierna, tuttavia, è previsto l’avvicinamento da ovest di una nuova attiva perturbazione che interesserà soprattutto le estreme regioni nordoccidentali, destinata poi ad attraversare il Paese nel corso di giovedì. In seguito, nell’ultima parte della settimana, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, con temperature che, specialmente al Centro Sud, si assesteranno su valori sensibilmente superiori alla norma.

PREVISIONI METEO PROSSIMI GIORNI IN ITALIA: mercoledì 31 ottobre, la pioggia tornerà a frequentare il nord-ovest e la Sardegna con fenomeni anche intensi sulla Liguria. Le altre regioni potranno invece godere di una giornata asciutta. Giovedì 1 novembre ecco gli effetti della nuova perturbazione che si faranno sentire soprattutto al nord-ovest, al centro e al meridione. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1500-1600 metri

[wp_ad_camp_3]

PREVISIONI METEO IN MOLISE NEL DETTAGLIO:

Mercoledì: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Dal pomeriggio progressivo aumento della copertura nuvolosa a causa di un nuovo impulso perturbato che tenderà ad interessare in via principale le regioni settentrionali ma che, seppur in forma più attenuata, interesserà anche le regioni centrali. In serata nubi ovunque ma in generale assenza di fenomeni. Ventilazione debole. Temperatura in calo nei valori minimi, in lieve rialzo in quelli massimi.

Giovedì: molto nuvoloso sia in provincia di Isernia che in quella di Campobasso. Precipitazioni possibili su tutta la regione di intensità debole. Nel pomeriggio intensificazione delle precipitazioni ad iniziare dalle aree più occidentali segnatamente isernino, venafrano, Matese e mainarde con fenomeni, in qualche caso, anche di forte intensità. Tendenza ad estensione della fenomenologia anche verso levante. Ventilazione in rinforzo. Temperature in rialzo nei valori minimi, in lieve calo nei valori diurni.

Venerdì: residua instabilità specie nelle aree interne. Schiarite soleggiate sulla costa. Nel pomeriggio, poche variazioni di rilievo. Ventilazione moderata. Temperatura in lieve rialzo.