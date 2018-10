Il futuro è qui: a Termoli nasce la prima stazione di ricarica per automobili elettriche, seconda nel Basso Molise. Una vera novità nell’ambito dell’energia pulita. Negli ultimi mesi, oltre a Campomarino, anche il capoluogo si era adoperato per entrare nella rivoluzione del trasporto ed il resto della regione non poteva restare a guardare.

Da qualche ora, infatti, nel posteggio del supermarket ‘La Fontana’, la colonnina di Enel X fa bella mostra di sè. La rivoluzione è frutto di un accordo del leader dell’energia elettrica ed il centro commerciale che ha dedicato uno spazio alla stazione per la ricarica all’interno del parcheggio al piano zero. Due aree completamente dedicate al nuovo sistema di ricarica.

Di colore verde sgargiante e con il simbolo stilizzato di un’automobile con la presa elettrica e le istruzioni passo passo, utili a chiunque si trovi ad interfacciarsi per la prima volta con questa nuova modalità di carburante ecosostenibile, la colonnina permette di ricaricare due veicoli alla volta. Per usarla basta scaricare sul proprio telefonino l’applicazione ‘Enel X Recharge’ e selezionare la presa compatibile.

Si tratta di una ricarica cosiddetta rapida, che consentirà un rifornimento della batteria che permetterà di percorrere qualche chilometro. Per un’alimentazione completa, infatti, ci vogliono circa 5 ore. Il tutto comodamente e senza attese visto che, nel frattempo, si potrà ottimizzare il tempo dedicandosi allo shopping.

Di automobili elettriche, in città e nella regione, ce ne sono ancora poche anche se il trend è destinato a cambiare aumentando nei prossimi anni: basti pensare che tra il 2016 ed il 2017 il mercato delle auto alimentate ad energia ed ibride ha avuto un incremento del 54%. Vuoi perché si va verso una direzione ecosostenibile, vuoi perché i carburanti tradizionali sono in via di estinzione, fatto sta che l’elettrico è destinato a diventare il nuovo GPL del futuro, stuzzicando l’interesse di una fetta di acquirenti sempre maggiore.

Una vera rivoluzione per la cittadina che lancia un messaggio di cambiamento radicale, spingendosi verso una mobilità sostenibile per favorire la riduzione dell’inquinamento ed attirare turisti che viaggiano con auto elettriche e che, da oggi, potranno raggiungere anche Termoli.