Tennis, al Torneo Open Città di Campobasso anche un professionista

Da ieri nel capoluogo di regione ha preso il via il primo torneo Open Città di Campobasso. Anche un professionista partecipa al torneo dell’Associazione Tennis di Villa De Capoa.

Sono iniziati alla grande i festeggiamenti per il primo anno di gestione della cordata Morrone. Dal 27 novembre dell’anno scorso il nuovo entourage dell’Associazione tennis Campobasso ha raccolto solo consensi tra migliorie di ogni tipo ed eventi che hanno segnato l’inizio di un nuovo felicissimo corso. Per il suo primo traguardo raggiunto, Giuseppe Morrone si è concesso un Open sfarzoso con quasi sessanta iscritti, un record assoluto perché era almeno dal 1991 che tra Campobasso e Isernia non si allineavano così tanti tennisti ai nastri di partenza di una manifestazione.

Una ventina le donne per un combined che ha ben duemila euro di montepremi e che ha richiamato tantissimi giocatori da fuori regione. Ci sarà anche un professionista in gara, Enrico Fioravante che è tesserato per il Team Avino di San Giuseppe Vesuviano e che risulta classificato addirittura 2-1. Ieri il battesimo della kermesse con i giocatori di quarta categoria in campo. Da giovedì entreranno in azione gli atleti di serie C mentre nella seconda settimana di gare esordiranno tutti i top-players di serie B tra cui, per l’appunto, il campano Fioravante.