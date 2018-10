Sport e integrazione: la Frenter Larino torna ad infiammare il pubblico locale

Ha esordito in casa con una grande vittoria per 5 a 1, nella seconda giornata di campionato contro la squadra della città di Castelpagano: è la neonata US Frenter Larino che quest’anno partecipa al girone B della serie C nel torneo regionale di calcio a 5.

Rinata dalle ceneri della gloriosa società sportiva della città, che tanto ha fatto emozionare gli sportivi nei campionati di calcio a 11 dell’Eccellenza e Promozione regionale oltre che nel Campionato Nazionale Dilettanti, grazie alla passione di un bel gruppo di cittadini larinesi costituitosi questa estate con l’intento di rilanciare l’attività agonistica dei giovani come funzione sociale e motivo di aggregazione e divertimento, nonostante le difficoltà dovute alla vetusta impiantistica sportiva larinese.

La scelta di ripartire dalla Frenter Larino è legata al blasone e alla lunga tradizione calcistica che ha segnato la storia del calcio frentano e che quest’anno celebra il centenario, motivo ulteriore di orgoglio fatto vanto anche nelle nuove divise appositamente prodotte con la scritta commemorativa.

La nuova società è guidata dalla presidenza di Roberto Silvano, sostenuto dal suo vice Danilo Marchitto con il supporto del segretario Paolo Cacchione e dal tesoriere Vincenzo Ricci oltre che da un nutrito gruppo di dirigenti e appassionati al seguito. La squadra è affidata all’esperienza del mister Antonio Spina affiancato da Francesco Antonacci, per la prima volta in panchina dopo anni di grande calcio giocato. La rosa è composta da giovani provenienti dal territorio con il coinvolgimento, inoltre, dello Sprar di Larino per un progetto di integrazione attraverso la partecipazione dei migranti ospiti nelle strutture larinesi.

Dopo la sconfitta ad Ururi nella prima giornata di campionato, è arrivata subito la vittoria in casa in una palestra “S. Chiara” dove sono accorsi in tanti a tifare per i ragazzi che hanno ringraziato con una bellissima prestazione, vincente e convincente.

“Abbiamo tanti progetti in mente per questa società – ha raccontato il Presidente Silvano a margine della partita –. Ripartiamo nell’anno del centenario con un bel gruppo motivato per provare a scrivere una nuova storia gloriosa. Ma l’obiettivo principale è quello di offrire una nuova opportunità ai giovani di avvicinarsi allo sport come momento di socializzazione e svago. La cosa più importante sarà divertirsi e far divertire, giocare l’uno per l’altro, essere squadra e mostrare rispetto per l’avversario, se poi arriveranno i risultati saremo ulteriormente felici”.