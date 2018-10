Sisma del Basso Molise, c’è il terzo piano di interventi per fronteggiare i danni

Da una parte San Giuliano di Puglia, dall’altra il Basso Molise: ci sono ben due ricostruzioni che il governo Toma sta seguendo. La prima per un terremoto di 16 anni fa, la seconda per lo sciame che tra il 14 e il 16 agosto ha danneggiato Guglionesi, Montecilfone, Palata e gli altri paesi vicini.

E’ proprio per quest’ultimo sisma che ci sono novità: la Regione ha completato il terzo piano di interventi e domani, 30 ottobre, sarà sui tavoli del Dipartimento della Protezione civile nazionale. Le richieste da parte dei Comuni i cui cittadini hanno subito danni alle abitazioni e in generale alle proprietà sono state inoltrate alla Regione lo scorso 23 ottobre, termine ultimo per fornire la stima completa. E domani tutto arriva sul tavolo nazionale: sd annunciarlo è stato il presidente Donato Toma nel corso della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sul Bonus Casa: “Domani l’architetto Giuseppe Giarrusso sarà a Roma per conto della Regione Molise per definire alcuni dettagli tecnici per la terza ordinanza, quella relativa al danno. Inoltre, è anche pronto il piano degli interventi che domani invieremo alla Protezione civile nazionale”.

Nei giorni successivi al terremoto in Basso Molise, infatti, i Comuni si sono preoccupati di raccogliere le segnalazioni dei cittadini che avevano subito dei danni nelle loro abitazioni, oltre a fare una ricognizione del patrimonio pubblico da rimettere in sicurezza. E tutti i dati raccolti sono stati inseriti dall’ente di via Genova nel programma da inviare a Roma.

“Il piano degli interventi – ha esplicitato il capo della Giunta – viene fuori dalla ricognizione dei danni subiti in relazione al censimento della popolazione le cui abitazioni non sono agibili per l’attribuzione dell’indennità di autonoma sistemazione e anche in relazione ai danni per interventi immediati. Le altre ordinanze riguarderanno invece il danno post sisma non quello emergenziale”.