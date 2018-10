La sua famiglia aveva già temuto il peggio non vedendolo rientrare a casa. L’uomo, un 60enne di Agnone, era andato nei boschi di Carovilli per cercare i funghi e poi si era perso.

Nel pomeriggio, dopo ore di ansia e preoccupazione, i parenti hanno telefonato al 112 per chiedere aiuto. I Carabinieri di Agnone hanno prontamente attivato un complesso dispositivo di ricerca e impiegando sul territorio diverse pattuglie anche con l’ausilio dei locali Carabinieri Forestali. Fortunatamente i militari sono riusciti subito a contattare l’uomo che riferiva di non aver avuto problemi di salute ma di aver perso l’orientamento non riuscendo più a raggiungere il luogo da dove era partito.

In costante comunicazione con la Centrale Operativa dell’Arma, l’uomo è stato raggiunto dai militari che nel frattempo si erano addentrati nel bosco e, dopo averne accertato le ottimali condizioni di salute, lo hanno accompagnato nel luogo in cui aveva lasciato il veicolo con cui aveva raggiunto il bosco. Infine, il ritorno a casa. Per il 60enne una brutta avventura da dimenticare, mentre i familiari hanno riabbracciarlo e potuto tirare un sospiro di sollievo.