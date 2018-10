Si dà malata e arrotonda lo stipendio con l’assistenza privata: infermiera furbetta denunciata per truffa

Tecnicamente era in congedo dal lavoro per malattia. Ma questo non le impediva di prendersi cura degli anziani a domicilio che dietro compenso si affidavano alla sua assistenza. E’ stata scoperta e denunciata dai carabinieri di Agnone una infermiera di Chieti in servizio in una struttura sanitaria molisana.

La donna era in malattia da qualche tempo e dunque percepiva lo stipendio come se andasse regolarmente a lavorare: in realtà usciva di casa per l’assistenza privata agli anziani che le permetteva di arrotondare la paga.

I militari dell’altomolise hanno scoperto tutto e dopo una indagine accurata l’hanno denunciata per truffa.