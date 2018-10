Servizio civile: nomi e date dei colloqui per i due progetti di assistenza

Il Comune di Termoli ha nuovamente reso noto gli elenchi e le date dei colloqui delle persone che hanno partecipato ai bandi di Servizio civile per i progetti “Mano nella mano in un mondo a colori” e “Insieme per crescere”.

Le selezioni si terranno nei giorni 26 e 29 ottobre, come precedentemente comunicato, ma anche nei giorni 31 ottobre e 2 novembre. Verranno scelti 4 volontari per ciascuno dei due progetti.

Venerdì 26 ottobre alle ore 9 prenderanno il via i colloqui per il progetto “Mano nella mano in un mondo a colori”. I nominativi degli ammessi che dovranno presentarsi alle ore 9 sono: Daniel Gomez, Luca Cassino, Michela Flocco, Walter Corsi, Iyke Erhause, Noho Diame, Gueye Gora. Gli ammessi che dovranno invece presentarsi alle ore 11 sono: Cassandra Ogievia, Michele Stizza, Giulia Mastroberardino, Yousuff Dokore, Yusuf Hamda Mahamed e Ijeoma Nnanemere.

Il giorno lunedì 29 ottobre inizieranno i colloqui per il progetto “Insieme per crescere”. Dovranno presentarsi alle 9 i candidati: Sara Parolisi, Armando Pace, Giada Ginevrino, Chiara Di Felice, Ernesto Di Guglielmo, Annarita Di Maio e Gabriele Orlando. Alle ore 11 dello stesso giorno partiranno i colloqui dei seguenti candidati ammessi: Elena Soccio, Lucia Lombardi, Claudio Arturo Polce, Elisabetta Sbei, Serena Vetere, Mariangela Santoro e Nicola Passarelli.

I colloqui proseguiranno il giorno mercoledì 31 ottobre. Alle ore 9 dovranno presentarsi i candidati: Ilaria Capria, Gennaro Palomba, Michele Di Dodo, Francesco Gianquitti, Fabiola Nardin, Nicole Cappiello, Vincenzo Di Lisa. Alle ore 11 dello stesso giorno sarà la volta di: Alessandro Masciotta, Pamela Sibilio, Amerigo Primiano, Giovanni Di Palma, Martina Ludovico, Irene Vernone, Anna Carrozza.

L’ultimo giorno di colloqui del medesimo progetto sarà venerdì 2 novembre. Alle 9 dovranno presentarsi: Placido Cristino, Luigi Bucci, Ilaria Salerno, Sabrina Criasia, Francesca D’Angelo, Anna Del Torto e Pierangela Carfagnini. Alle 11 inizieranno i colloqui per: Samir Nadi, Lilia Perfetto, Damaris Sportaiuolo, Ilaria Spezzano, Letizia Maria Viglione, Valeria Muratore e Amedeo Notarangelo.

Le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Termoli.