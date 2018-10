Secondo successo consecutivo per la Magnolia: ko il Ponte Buggianese

Meglio di così non si poteva iniziare: due partite e altrettante vittorie. La Molisana Magnolia Campobasso conquista in Toscana il secondo successo di fila espugnando il parquet di Ponte Buggianese. La formazione di Sabatelli dunque si mantiene al vertice del girone sud del torneo di A2 femminile e centra il primo referto rosa lontano da Vazzieri.

L’avvio del match è con il piede puntato sull’acceleratore: sotto i colpi di Želnytė e capitan Di Gregorio le rossoblù scrivono un parziale di 6-0 che potrebbe tramortire le toscane. Pronte però a rialzare la testa, venendo però ricacciate indietro dalla stessa Di Gregorio (otto punti nel primo periodo), da Bove e dalla tripla di Reani.

L’inerzia sembra essere tutta dalla parte delle rossoblù che – con il canestro di Smorto – arrivano anche al +10 (16-26). Da quel momento in poi, però, qualcosa si blocca in casa #fioridacciaio e, al posto della sciabola, le rossoblù preferiscono sfoderare il fioretto, consentendo così alle proprie avversarie di rientrare piazzando un break di 12-2 che le porta sino al -2 dell’intervallo lungo.

Il copione della contesa non accenna a mutare nemmeno nel terzo quarto. Campobasso prova a dare un nuovo scossone prendendo sette lunghezze di margine attorno al duo Di Gregorio- Želnytė, ma, sorrette dal pubblico di casa, le toscane pian piano si avvicinano. Porcu e Reani cercano di mettere ordine e sul finale esce fuori anche Ciavarella che inizia a trovare la via del canestro per lei stregato sino a quel momento.

Gli ultimi dieci minuti portano così alla spallata decisiva dei fioridacciaio: Smorto apre il varco, Porcu ci si infila e con la tripla del 52-57 scrive la parola fine sulla contesa, confermando – per le rossoblù – un ruolino immacolato che alimenta l’entusiasmo nei suppoter delle campobassane.

E sabato pomeriggio 13 ottobre, in occasione del terzo turno di campionato, al Palavazzieri arriverà il Forlì.

IL TABELLINO

ORZA RENT NICO BASKET FEMMINILE PONTE BUGGIANESE 52

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 59

(10-17, 26-28; 39-41)

PONTE BUGGIANESE: Nerini, Sorrentino 8, Luciani 12, Giari, Bona 12; Pagni, Giglio Tos 20, Vannucci, Mariotti, Menchetti. Ne: Benedettini. All.: Tommei.

CAMPOBASSO: Porcu 12, Di Gregorio 12, Ciavarella 6, Želnytė 7, Bove 8; Marangoni 5, Reani 2, Smorto 7. Ne: Sammartino, Falbo e Mandolesi. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Caravita (Ferrara) e Sidoli (Reggio Emilia).

NOTE: progressione punteggio: 3-6 (5’), 20-26 (15’), 31-37 (25’), 45-50 (35’). Massimo vantaggio: Ponte Buggianese mai; Campobasso 10 (16-26).