Ex Linguistico: chiuso dalla Provincia, demolito da un privato. Al suo posto un palazzo ecologico

Una distesa di cemento sbriciolato. Un cumulo di macerie. Il vecchio liceo linguistico non esiste più, raso al suolo da ruspe e gru che da circa tre mesi stanno lavorando nel cantiere di via XXIV Maggio.

Dalla strada si vede a stento cosa sta avvenendo al di là delle lamiere in acciaio che circondano l’area. Invece ha una vista ‘privilegiata’ chi abita ai piani più alti dei condomini circostanti e ha potuto seguire attentamente i lavori iniziati a giugno. C’è chi ha osservato il cantiere edile con un pizzico di tristezza, forse ha pure scattato una foto ricordo della scuola che ora non esiste più: tanti ex studenti sono andati a lezione nello stabile che ha ospitato una scuola per poliziotti prima e poi un istituto tecnico femminile. Successivamente l’edificio ha ospitato il liceo linguistico, l’ex Itas Pertini, chiuso tra il 2008 e il 2009 dalla Provincia di Campobasso (proprietaria dello stabile). Tutto è avvenuto dunque dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, una data spartiacque dal punto di vista della sicurezza e della normativa antisismica.

Probabilmente per la prima volta a Campobasso viene demolita una scuola. Almeno negli ultimi anni, nonostante siano stati chiusi 20 istituti. Alcuni di questi (come quello di via Kennedy, di proprietà del Comune) dovrebbero essere venduti. Altri – come l’immobile che ospitava la ‘Nina Guerrizio’ di via D’Amato – sono stati ‘riconvertiti’: l’amministrazione ha deciso che diventerà un centro di aggregazione. Destino simile per l’ex istituto Notte di Fontanavecchia. Invece aspetta di essere demolito il plesso di via Crispi: il progetto per realizzare una scuola nuova (con un finanziamento Inail) c’è ed è stato presentato alcuni mesi fa al Comune di Campobasso. Ma non si sa quando partirà il cantiere.

In via XXIV Maggio dopo l’acquisto del terreno, al posto dell’ex linguistico l’impresa Di Biase realizzerà un palazzo con 30 appartamenti ad alto efficientamento energetico.