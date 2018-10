Vittoria arrivata sui titoli di coda quella messa in tasca dagli Hammers contro i salernitani della Zona Orientale, con un 25 a 23 che ha ribaltato negli ultimi due minuti di gara, con due mete griffate di potenza da Luca Suliani, un risultato che vedeva fino ad allora in vantaggio i granata, bravi a capitalizzare la giornata di vena del loro tre quarti Casella, suoi 18 dei 23 punti realizzati dalla sua squadra. Sul terreno dell’ex Romagnoli di Campobasso, da Salerno, per il debutto casalingo degli Hammers Rugby in C2, sono arrivati i granata della Zona Orientale, compagine abitualmente accompagnata da un buon seguito di pubblico. Anche per il quindici di casa non manca la spinta degli appassionati locali, chiamati a raccolta in nome dei colori cittadini da difendere per l’ennesimo anno sui campi campani di questo torneo che si concluderà tra sei mesi.

Coach Sommella in settimana aveva parlato a lungo del cambio di passo tecnico e mentale che si aspettava dalla sua squadra sin dal fischio d’inizio di questa partita; dopo il buon campionato dello scorso anno che con qualche errore in meno di concentrazione avrebbe potuto regalare la categoria superiore ai ragazzi del presidente Suliani, la speranza dei tecnici della società campobassana è quella di condurre un torneo maggiormente regolare condito da una progressiva crescita anche dei tanti under 18 inseriti in prima squadra e provenienti, come sempre, dal proprio settore giovanile. Con questi presupposti, la vittoria ottenuta al termine di ottanta minuti caldi non solo per la temperatura quasi primaverile, regalata ad atleti e tifosi dalla domenica ottombrina molisana, è un primo passo, ma la squadra rossoblù ha commesso troppi errori, errori che potevano costare cari.