Riconoscimento per Petrella, il paese del primo presidente della Società italiana di pediatria

Da 120 anni la Società italiana di Pediatria opera con grandi risultati. Per festeggiare questo importante traguardo il 1 ottobre a Montecitorio, nella magnifica Sala della Regina, si sono svolti i festeggiamenti. Durante la cerimonia è stato dedicato un momento particolare e suggestivo alla figura del molisano Francesco Fede, originario di Petrella Tifernina, che ne fu il primo presidente, eletto nel 1898.

A Roma c’era anche il primo cittadino di Petrella, Alessandro Amoroso, che al termine della manifestazione ha dichiarato: “Una cerimonia di grande intensità durante la quale, insieme al ricordo storico, i cittadini di Petrella Tifernina e del Molise sono stati gratificati insieme a illustri professori della medicina, ricevendo anche una targa ricordo. Il mondo scientifico che si dedica alla salute e al benessere dei bambini ha onorato il Molise”.

Nel suo intervento il sindaco Amoroso ha anticipato che prossimamente a Petrella Tifernina, per onorare la memoria di Francesco Fede, con la SIP, con la collaborazione dello storico Franco Valente e con la partecipazione del giornalista Osvaldo Bevilacqua, avrà luogo un evento importante sulla pediatria.

Inoltre, al cospetto dei maggiori esponenti della medicina italiana e d’Europa, Amoroso non ha perso l’occasione di parlare della magnifica chiesa romanica di San Giorgio Martire che, proprio per volontà di Francesco Fede, deputato per sette legislature, è monumento nazionale dal 1901.