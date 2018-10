Registro Tumori, approvato odg per regolamento su dati personali

Accelerare per realizzare finalmente il Registro Tumori in Molise. Questo il senso della mozione presentata in consiglio regionale, a prima firma di Patrizia Manzo del M5S, approvata oggi dall’assise di palazzo D’Aimmo.

Con il voto odierno è stato impegnato il Presidente della Regione, Donato Toma, ad “emanare un regolamento sul trattamento dei dati personali in conformità allo schema tipo di regolamento predisposto dalla Conferenza delle Regioni delle Regioni e delle Province Autonome. In questo modo – ha commentato Patrizia Manzo – sarà possibile rendere effettivo, finalmente, il Registro tumori”.

Una mozione che segue quanto deciso nel luglio scorso quando il Direttore generale per la Salute decise di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Registro dei tumori.

“Sono anni che si discute dell’attuazione del registro tumori e sono anni che il MoVimento 5 Stelle si batte, in Consiglio regionale, per ottenere quello che abbiamo ottenuto oggi – ha ricordato la portavoce Manzo. – È fondamentale dare la possibilità di elaborare i tanti dati che da anni vengono raccolti”.