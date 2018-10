Pullman fuori strada, autista resta incastrato: salvato da vigili del fuoco e 118

Sono stati momenti di paura per autista che stava percorrendo la strada che collega Carovilli a Villa San Michele, in Alto Molise. Il mezzo che stava conducendo è finito improvvisamente fuori strada e lui non riusciva ad uscire perchè era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Subito è partita la chiamata al 118 e al 115. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati l’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dell’autobus. Poi la corsa verso l’ospedale dove è stato sottoposto alle cure dei medici. Per fortuna l’autista avrebbe riportato solo lievi ferite. Dunque si può considerare un miracolato.

(foto archivio)