L’orto didattico di via Marche a Campobasso comincia a dare i suoi frutti. Questa mattina, 2 ottobre, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Jovine” si sono recati all’orto didattico che l’associazione “Il nostro Quartiere S.Giovanni” ha realizzato su un terreno di proprietà comunale in via Marche.

È stata l’occasione per raccogliere i frutti seminati in primavera, ovvero pomodori, melanzane, peperoni, e per cogliere i frutti degli alberi ivi presenti, come fichi e nocciole. I ragazzi hanno poi provveduto a trapiantare le nuove essenze, come carote, cavolfiori e insalata invernale.

“L’orto didattico comincia dunque a funzionare e a svolgere in pieno la propria funzione divulgativa ed educativa”, commentano soddisfatti dall’associazione. Proficuo il lavoro in sinergia con la scuola “Jovine” e con gli alunni, cui si dà appuntamento alla prossima primavera.