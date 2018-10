Sabato 13 ottobre a Guardialfiera è stato presentato il libro “Orme oltre il tempo”, a cura di Antonietta Aida Caruso, edito dai Cantieri Creativi. Il libro raccoglie immagini e testimonianze della vita di don Mario Vincelli, a tre anni dalla sua nascita in cielo. A presentarlo è stato il professor Francesco D’Episcopo, critico letterario, cattedratico alla Università Federico II di Napoli.

La presentazione è avvenuta nella sala Conedera, alla presenza della rappresentanza comunale nella persona dell’architetto Itala Trolio, del presidente del Centro Studi Giovanni Di Risio, del presidente emerito Vincenzo Di Sabato e con gli interventi di don Antonio Antenucci e don Luigi Mastrodomenico, confratelli e testimoni della vita del sacerdote. La curatrice ha presentato inoltre un video che sintetizzava la vita e la missione di don Mario.

“Questo libro può essere utile – afferma la curatrice – perché può farci capire che non è necessario compiere grandi imprese, basta vivere giorno dopo giorno sulla strada dove Dio ci ha messi e donare gioia, donare luce. Per me raccogliere queste immagini e queste testimonianze – ha aggiunto – è stata un’esperienza di riscoperta delle mie radici cristiane. Se dalla lettura di questo libro ritroviamo quel tesoro di valori e di sentimenti che abbiamo ereditato, ci accorgeremo che non possiamo conservarli in una biblioteca o in uno scrigno, ma ci servono per vivere oggi, in modo che riscaldino il cuore, orientino la vita, diano senso al nostro procedere nella storia”.