Nomine Co.Re.Com, M5S: “Noi lontani dalle solite logiche”

Stanno facendo discutere le recenti nomine all’interno del Co.Re.Com (comitato regionale per la comunicazione, organo che monitora la par condicio dell’informazione locale). A tal proposito il Movimento 5 stelle tiene a precisare che è stata l’unica forza politica ad: “indicare un giornalista come componete del Comitato regionale per le Comunicazioni, indicando Giovanni Mancinone un professionista, un uomo interno alla categoria, per giunta evidentemente non vicino al Movimento. Gli altri, tutti gli altri, non hanno voluto giornalisti”.

Secondo i Consiglieri regionali grillino le nomine sono frutto delle: “logiche della vecchia politica che hanno prevalso e la spartizione delle poltrone ha bocciato la presenza di addetti ai lavori al Co.Re.Com”. L’indicazione fatta dal Movimento è stata evidenziata anche dall’Assotampa Molise che:” ha elogiato pubblicamente le nostre scelte: una risposta a chi (anche nel mondo dell’informazione locale) vede a torto nel Movimento 5 Stelle un nemico. Certo, la presenza di giornalisti all’interno del Co.Re.Com (come abbiamo visto nei mesi scorsi) non basta a garantire che l’organo lavori nel rispetto delle proprie prerogative, ma la riteniamo una cosa basilare”. Vicenda, questa, che la delagazione parlamentare molisana: “interesserà l’Agcom della questione”.

Ma non solo. I Cinque stelle ricordano anche che per la Commissione Pari Opportunità avevano: “indicato la presidente uscente Gabriella Faccone, che in questi anni si è distinta per il lavoro svolto e per la sua capacità di fare rete, Aida Trentalance, conosciuta in tutta la regione per tante battaglie e Teresa D’Agostino, esperta in programmazione europea per le Pari opportunità”.

Allo stesso tempo, però, i 5 stelle evidenziano di aver ottenuto la tutela dell’interesse dei cittadini in tanti altri organi. Ad esempio, al: “Comitato tecnico per lo Sport che, su nostra indicazione, accoglierà Lorena Ziccardi, un’atleta disabile, campionessa nazionale, una persona speciale che vi presenteremo presto e che può far fare alla nostra regione un salto di qualità su tante questioni”.