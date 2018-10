Modello Riace con Mimmo Lucano via Skype. Il vescovo: “Nessuno ha voluto ospitare l’evento”

Ci sarà un collegamento via skype con Mimmo Lucano, sindaco di Riace, durante il convegno in programma lunedì 29 ottobre alle 17 nell’auditorium Celestino V di via Mazzini, a Campobasso.

Accoglienza e modelli di integrazione possibile dalla Calabria fino al Molise saranno il tema trattato durante l’incontro promosso dalla Caritas diocesana, l’Arcidiocesi di Campobasso -Boiano, il mensile culturale “il Bene Comune”, associazione “Dalla parte degli ultimi”, Cgil del Molise e Centri di ricerca ArIA e Biocult.

“La scelta dell’auditorium diocesano – ha dichiarato l’arcivescovo di Campobasso – ricade sul fatto che nessuna istituzione del capoluogo regionale, si è fatta carico di accogliere tale iniziativa”.

Con un collegamento da remoto parteciperà anche Domenico Lucano, sindaco di Riace, comune calabrese, promotore di un progetto di accoglienza e d’integrazione di persone migranti. L’azione del sindaco di Riace, messa in campo a favore dell’integrazione e dell’accoglienza, si colloca nell’ambito di uno sforzo comune che diversi soggetti istituzionali e associativi svolgono da tempo per la rigenerazione delle comunità e delle aree interne anche in Molise.

“Il modello Riace – commenta il vescovo Bregantini – è un modello che resta comunque in piedi. La forza di questo modello sta nel fatto che questa esperienza nasce condivisa, aiutare i migranti perché loro aiutano anche noi”.