Mammografia gratuita: le nuove tappe del camper mobile nel mese di ottobre

Si intensifica il programma di screening per la neoplasia della mammella della Regione Molise e dell’Azienda Sanitaria Regionale. Il programma, che prevede l’esecuzione della mammografia attraverso il camper mobile, nell’arco dell’anno copre l’intero territorio regionale. Come già avvenuto nelle scorse settimane, anche per il mese di ottobre, dopo gli ospedali di Campobasso e Termoli, sarà possibile effettuare le mammografie, gratuitamente, attraverso i camper mobili sul territorio.

Oltre quindi a chi ha già ricevuto o riceverà la lettera d’invito a casa, potranno partecipare anche alle donne non invitate e che abbiano le seguenti caratteristiche: residenti in Molise; rientranti nella fascia d’età tra i 50 ed i 69 anni; che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma screening regionale negli ultimi 24 mesi.

Nelle prossime settimane sarà possibile trovare il mammografo mobile: a San Martino in Pensilis (Comune) dal 24 al 25 ottobre; a Termoli (Ospedale San Timoteo) fino al 23 ottobre; a Baranello (Comune) il giorno 31 ottobre; a Larino (Ospedale di comunità) dal 26 al 29 ottobre; a Santa Croce di Magliano (Casa della Salute) dal 30 al 31 ottobre e, infine, a Vinchiaturo (Comune) il giorno 30 ottobre.

Tutte le donne interessate, che non abbiano ricevuto l’invito a casa, e che rispecchino le caratteristiche sopra specificate, possono recarsi nei Comuni o nelle strutture specificate per sottoporsi gratuitamente al test di screening.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina screening sul portale dell’Asrem o chiamando al numero telefonico 0874/409449 (Segreteria amministrativa Screening oncologici regionali).