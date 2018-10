E’ grave il bilancio dell’incidente che si è verificato poco prima delle 11 e un quarto di oggi – 15 ottobre – sul viadotto del Rivolo, la strada che collega la tangenziale del capoluogo al Molise centrale. Quattro persone sono finite in ospedale dopo uno scontro violento tra due mezzi: si tratta di una donna di 42 anni e di tre uomini di 45, 71 e 48 anni.

Sono stati soccorsi prontamente dal personale inviato dal 118 e portati dalle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le condizioni del 48enne sono le più gravi: l’uomo è stato trasportato in codice 3 (il più grave) nel nosocomio di contrada Tappino per via di un politrauma. Sono apparse inevece meno critiche ai soccorritori le condizioni degli altri tre, in codice di media gravità. Anche a loro sono stati diagnosticati alcuni politraumi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per il ripristino della viabilità e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare i motivi del grave incidente. Non è escluso che il grave scontro sia stato causato dalla velocità e dall’asfalto reso viscido dal maltempo che da ieri sera sta interessando il Molise centrale.

L’incidente di questa mattina ha riacceso paure e interrogativi sulla sicurezza della viabilità molisana, soprattutto quando piove e in particolare delle strade di competenza della Provincia, rimasta senza finanziamenti per risistemare le strade o arginare frane che poi invadono la carreggiata. Sul Rivolo poi spesso finisce nelle cronache: snodo viario fondamentale per le aree interne del Molise centrale, è interessato da avvallamenti e frane che lo rendono altamente pericoloso. Dal 1 ottobre l’arteria è passata all’Anas. Un destino simile a quello di altre strade bisognose di lavori urgenti per garantirne la sicurezza.