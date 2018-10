Lavoratori ex Zuccherificio denunciano indifferenza di Regione e sindacati

I lavoratori dell’ex Zuccherificio del Molise tornano a denunciare la situazione di stallo che li riguarda e a puntare il dito contro la politica regionale, colpevole – asserisce il Comitato in una nota – di avere più a cuore la Gam che le sorti delle decine di persone della ex stabilimento saccarifero che hanno perso il lavoro.

“Sono trascorsi 20 giorni dall’ultimo incontro in consiglio regionale – scrivono – con il Sottosegretario alla presidenza, l’assessore allo sviluppo economico e al lavoro, il dirigente della struttura e una discreta rappresentanza delle forze politiche. Ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta alle nostre proposte”. Sotto accusa anche i rappresentanti sindacali, “che avrebbero fatto meglio a non essere presente visto che due di loro hanno difeso la politica invece di difendere noi”.

E ricordano anche che il giorno “in cui occupammo il consiglio regionale i sindacati sono andati via consigliandoci di firmare non si sa cosa, ma abbiamo dimostrato che possiamo fare a meno di loro”. Lo stato d’animo è di grande amarezza: “Ci sentiamo presi in giro da tutti, soprattutto da chi ci dovrebbe tutelare. Siamo passati da un tenore di vita dignitoso alla povertà”.

E ancora: “L’ex assessore Veneziale a suo tempo – ricordano – emanò un bando per i lavori di formazione e in quella circostanza ricordiamo la presenza assidua di un regionale che poi, venimmo a sapere, organizzava questi corsi a 70 euro all’ora per ogni partecipante. Ma da un anno a questa parte è scomparso. E cosa dire degli altri? Solo fumo e niente arrosto. La cosa più allucinante – concludono – è che i sindacati nazionali non conoscono il problema al punto che, a molti di loro, abbiamo dovuto spiegare come stanno effettivamente le cose e chi fa parte degli ammortizzatori. Nessuno ci ha dato un consiglio dalla regione su come muoversi per trovare soluzioni adeguate”.