L’Albania ed il Molise sono sempre più vicine. Con l’incontro tra il Governatore molisano Donato Toma ed il console generale della Repubblica di Albania a Bari Adrian Haskaj, è stata siglata un’altra tappa fondamentale di coesione tra queste due realtà, molto simili da un punto di vista territoriale ed imprenditoriale.

La riunione, tenutasi lunedì 22 ottobre a Palazzo Vitale, ha affrontato i temi dell’internazionalizzazione delle imprese e delle nuove opportunità di investimento per il Molise. Su questo punto è intervenuto anche Roberto Laera, delegato per l’Albania di Assoretipmi, un’associazione 4.0 nata nel web dal gruppo Linkedin “Reti di imprese” con l’obiettivo di creare opportunità di aggregazione e di sviluppo per le imprese e i professionisti, assieme ad una rappresentanza di imprenditori.

È importante mantenere i rapporti commerciali tra queste due realtà visto che “l’Albania rappresenta un partner interessante per il Molise”, come sottolineato dallo stesso Toma. Si tratta di uno dei tanti incontri avuti in questi anni: l’ultimo a luglio quando un gruppo di imprenditori nostrani è stato ospite dell’Albania durante una serie di riunioni per sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.