Una giornata all’insegna della scoperta e della natura, nella splendida cornice dei luoghi del Life Maestrale, ha accolto i 42 alunni dell’Iss Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso ed i 27 studenti della Gymnazium a stredni odborna skola di Mikulov, una ridente cittadina della Repubblica Ceca che conta poco più di 7mila cinquecento abitanti.

Tra sensazioni irripetibili, emozioni e scoperte, i ragazzi hanno visitato l’area del SIC (sito di interesse comunitario) accompagnati dal Presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese che, assieme ai volontari Chiara Di Vincenzo che si è proposta come traduttrice, Gianni Cassetta e Isa Barisciano, hanno fatto conoscere il mondo dei rapaci ai presenti.

Una mattinata interessante sia dal punto di vista naturalistico che quello inerente la flora e la fauna del territorio molisano.

L’area si estende lungo le coste di Petacciato e Campomarino: parti in cui l’habitat dunale e le zone umide salmastre diventano luogo ideale per la nidificazione e la crescita di numerose specie come il tarabusino, la gallinella d’acqua ed il cavaliere d’Italia. Senza tralasciare il vero protagonista, il fratino che, da diversi anni, colonizza le spiagge e le nidifica.

La meravigliosa natura dei luoghi del Life Maestrale è il contesto perfetto per l’educazione ambientale, per vivere un’esperienza ricca di stimoli sensoriali, educativi e culturali. L’incontro è stato arricchito dalla conoscenza della poiana di Harris, appartenente alla falconeria ‘Usconium’ di Guglionesi, che risponde al nome di Gioia ha coronato una giornata pressoché perfetta dal sapore di vita vera.