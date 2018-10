In Molise costituiti quattro comitati di RiGenerazione Italia

Sono stati costituiti a Termoli, Campobasso, Sepino e Isernia i comitati di RiGenerazione Italia.

“Siamo pronti come squadra e come generazione a dar vita ad una opposizione credibile alle deleterie azioni del Governo gialloverde. Ripartiamo dai temi proponendo progetti credibili e fattibili con l’obiettivo di riformare radicalmente l’Europa e l’Italia di oggi. È dovere di noi giovani attivarci sin da subito per essere cittadini protagonisti delle scelte che riguardano sia il presente che il futuro. Siamo a lavoro con Nicola Zingaretti per una nuova idea di Italia ed Europa. Inoltre parteciperemo a Piazza Grande per illustrare le nostre idee come generazione”. Queste le parole di Alfredo Marini, promotore del Molise del movimento RiGenerazione Italia.

Si tratta di un movimento generazionale nato in Italia per costruire un campo politico, civico e sociale alternativo all’attuale governo Lega-M5S e ispirato ai valori democratici e progressisti. “Al centro della nostra azione ci sono le nuove generazioni: l’unico motore possibile di un percorso di idee ed energie destinato a costruire un nuovo futuro per l’Italia e l’Europa”.