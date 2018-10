Il rettore “lancia” l’ateneo molisano su Radio Delta 1: “Giovane e dinamico. Gradita la visita di Di Maio”

L’Università del Molise protagonista su Radio Delta 1, uno dei network radiofonici più importanti del Paese. Il rettore Gianmaria Palmieri questa mattina è stato intervistato e ha “lanciato” l’Ateneo molisano, nel tentativo di convincere gli studenti di altre regioni a iscriversi ai corsi molisani, dopo aver ribadito che il 10 ottobre prossimo, giorno dell’inaugurazione dell’ano accademico, sarà a Campobasso Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. “Una buona opportunità, oltre che una visita graditissima, perchè il Molise ha bisogno di lavoro e sviluppo”.

Il rettore si è soffermato sui corsi più nuovi, da Informatica a Ingegneria medica a Turismo, asserendo che “sono facoltà molto attrattive”. definito Ateneo “giovane e dinamico”, quello del Molise ha anche la caratteristica, che Palmieri ha abbondantemente sottolineato nella intervista, di mettere a disposizione degli studenti un servizio di navetta da diverse città per raggiungere direttamente Campobasso.

“Una iniziativa – ha detto il rettore – che ci ha impegnato molto e siamo contenti di offrire a tutti i nostri immatricolati la possibilità di raggiungere le nostre sedi gratis, sia con le navette nostre che con il servizio autobus regionale. Il Molise è una regione montuosa e non è sempre facile raggiungere le nostre sedi. Il servizio rende agevole il trasferimento degli studenti, ecco perchè lo abbiamo riproposto e lo rifaremo in futuro”.

Durante la “vetrina” messa a disposizione da Radio Delta 1, Palmieri ha poi consigliato agli indecisi di scegliere il corso a cui iscriversi seguendo inclinazioni e passioni. “La a laurea non vale come pezzo di carta ma come certificazione di una competenza acquisita, decisiva per realizzarsi nel mondo del lavoro. Io dico di credere nell’Università e di scegliere i corsi secondo le proprie inclinazioni”.