Il film su Cucchi sbarca pure a Campobasso: proiezione gratuita nella sede degli Ultras

Finalmente. Era ora. Il famoso film dedicato agli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi sbarca anche a Campobasso, probabilmente rimasta una delle poche città d’Italia in cui ancora non venivano organizzate proiezioni pubbliche. Un paradosso per il capoluogo di regione, sede di numerosi enti e associazioni culturali.

Per fortuna qualcuno ha pensato a colmare questo vuoto: sarà possibile vedere la pellicola nella sede degli Ultras CNCB in via Marconi mercoledì 31 ottobre dalle ore 21, come annunciato in una locandina pubblicata da uno degli organizzatori su Facebook. L’ingresso è libero.

Una bella iniziativa e anche un’ottima opportunità per tutti i campobassani che non sono riusciti ancora a vedere su Netflix oppure sulle varie piattaforme web un film di grande successo e che ha fatto registrare sempre il tutto esaurito grazie a coloro che ne hanno promosso la visione: piccoli cinema, università, centri sociali, collettivi studenteschi e associazioni.

In Molise, invece, ‘Sulla mia pelle’ è stato proiettato soltanto a Termoli grazie all’iniziativa di ‘Tempi moderni’ che ha riempito le sale del cinema Oddo.