Il Consiglio dei Ministri blocca Di Maio: annullata l’inaugurazione dell’anno accademico

Prima lo slittamento, ora è stata proprio annullata la visita del vice premier Luigi Di Maio in Molise, ospite dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise.

Le tensioni romane di questi ultimi giorni, con lo scontro tra Lega e lo stesso Movimento 5 Stelle, hanno spinto il premier Giuseppe Conte a convocare d’urgenza una riunione del Consiglio dei Ministri proprio per domani, 20 ottobre. Un vertice necessario per chiarire i punti più critici del decreto fiscale che ha provato forti attriti a palazzo Chigi, dove si è pure vociferato delle possibili dimissioni del capo del governo.

In quello stesso giorno il ministro del Lavoro era atteso a Campobasso. Dove era tutto pronto per la cerimonia, compresa la scaletta con gli interventi del governatore Donato Toma, del sindaco Antonio Battista e del ‘padrone di casa’, il rettore Gianmaria Palmieri. Tutto rimandato ora, in attesa di altre comunicazioni dall’Università del Molise dove si respira aria di forte delusione per l’imprevisto annullamento della manifestazione.