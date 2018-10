Secondo gli esperti di meteoinmolise.com “la nuova settimana si aprirà con meteo in generale peggioramento rispetto ai giorni scorsi. Una successione perturbazioni si apriranno la strada da Ovest verso la penisola. Possibili condizioni di forte maltempo tra Isole Maggiore e Calabria. Sul Molise piogge nella giornata di lunedì e instabilità diffusa a seguire”.

Questo il dettaglio: “L’alta pressione tenderà ad indebolirsi ed infiltrazioni di aria umida raggiungeranno così il Mediterraneo. Il tempo sarà ancora piuttosto instabile al Sud, in particolare su Sicilia nord orientale e Calabria dove i fenomeni su quest’ultima potranno risultare anche intensi sui versanti ionici. Le piogge coinvolgeranno anche la Basilicata e in parte anche la Puglia ma risaliranno fin verso Marche, Abruzzo e Molise.

Il tempo sarà più asciutto sul resto d’Italia ma con nuvolosità in aumento lunedì con qualche debole pioggia o pioviggine su Alpi ed Emilia Romagna. Peggiora su Est Sardegna per una nuova perturbazione. La nuova perturbazione porterà acquazzoni e qualche temporale in Sardegna mentre qualche pioggia raggiungerà anche le coste di Lazio e Toscana ed Ovest Sicilia. I nuclei perturbazioni non apporteranno aria più fredda al loro seguito. Temperature in lieve diminuzione seppur i valori rimarranno ancora sopra le medie del periodo”. Info e dettagli su WWW.METEOINMOLISE.COM

Lunedì: al primo mattino estesa copertura nuvolosa su tutta la regione con deboli piogge associate, più probabili sulla provincia di Campobasso. Pomeriggio variabile con una minore probabilità di pioggia. Cessazione dei fenomeni in serata. Temperature nella media e ovunque comprese tra 15 e 20 gradi. Qualche grado in meno in montagna. Venti deboli.

Martedì: mattinata con cielo grigio per nubi alte. Aumento di nubi più compatte nel corso della giornata a cui saranno associati rovesci di pioggia in risalita da sud verso nord sul Molise centrale. Meteo migliore sulla costa. Temperature senza variazioni di rilievo e comprese tra i 17 e 21 gradi della costa. Venti deboli.

Mercoledì: giornata nuvoloso e cieli coperti. Al mattino qualche fenomeno su Matese. Al pomeriggio la situazione cambia di poco con Il Matese sempre interessato da rovesci di pioggia. Serata nuvoloso. Temperature stazionarie, venti deboli.